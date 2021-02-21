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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الفيوم»: منحة تدريبية مجانية للمعلمين والطلاب

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:45 م
تعليم الفيوم
تعليم الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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أعلن مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، عن منحة تدريبية فى مجال الحاسب الآلى ومهارات التكنولوجيا الحديثة.

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رفع كفاءة وفاعلية الأداء الإداري للعاملين بها لمواكبة التطور التكنولوجي، وتزويد الطلاب بمهارات تكنولوجية حديثة متطورة، واستخدامها بالمدارس من أجل جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، حيث يتم التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم وأكاديمية سيسكو في تدريب الطلاب والمعلمين.

حيث يتم تقديم تدريبات (ذاتية التعلم) مجانًا لجميع المنتسبين للعملية التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة (طلاب – معلمين –أخصائيين - إداريين)، مثل دورات (الأمن السيبراني – إنترنت الأشياء - الشبكات... الخ)، ويمنح من اجتاز التدريب والاختبارات في نهاية كل دورة تدريبية شهادة معتمدة من أكاديمية سيسكو.

شروط التقديم فى المنحة (أن يكون على رأس عمله (سيتم تقديم خطاب من جهة العمل لاحقًا يؤكد ذلك) - لن ينظر لأى بريد إلكترونى غير البريد الإلكترونى للطالب والمعلم الموحد.







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