«تعليم الفيوم»: ختام مسابقة «مبدعي المستقبل»

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم -إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، اليوم الأحد، مسابقة «مبدعي المستقبل» للعام الخامس على التوالي، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.وبحسب بيان، شارك الطلاب الموهوبين فى المسابقة عدد 400 عمل فني على مستوى المحافظة، في التربية الفنية وتأليف الشعر والقصة القصيرة.فاز في مسابقة التربية الفنية 20 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، كما فاز 14 طالبًا وطالبة فى تأليف القصة والشعر.جدير بالذكر سوف يتم تحكيم الأعمال الفائزة على مستوى الجمهورية بمقر وزارة الثقافة خلال مارس 2021.وتقدم الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر لجميع الطلاب المشاركين فى المسابقة، وكذلك لإدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية والإدارات التعليمية، والدكتور طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، والمعلمين المشرفين على الطلاب وذلك للجهد المتميز المبذول فثي العمل.