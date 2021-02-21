«فتح»: مرسوم الرئيس بشأن الحريات يعكس إرادة وطنية مستقلة

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، أن المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، يشكل انعطافا مهمًا في مسار الحياة الوطنية وعاملا أساسيا في إعادة صياغة الحياة العامة لكافة أبناء الشعب الفلسطينى.واعتبر الرجوب، اليوم الأحد، المرسوم بمثابة خطوة استراتيجية باتجاه إنجاح المسيرة الديمقراطية نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.ولفت الرجوب إلى أهمية المرسوم كونه شاملا بمنطق الجغرافيا والديموغرافيا، وجاء بالاتفاق بين كافة فصائل العمل الوطني واستعدادها للالتزام بمضمونه، موضحا أن تنفيذ هذا المرسوم سيخضع إلى حوار ومراقبة من الكل الفلسطيني وتذليل أي عقبات قد تعترض تطبيقه، وفقا لوكالة وفا.وشدد الرجوب على أن أحد أهم دلالات هذا المرسوم أنه يعكس إرادة وطنية مستقلة منبثقة من واقع تحديات الشعب الفلسطينى الذي يرزح تحت الاحتلال، والذي يتغذى على الانقسام، مرحبا بوجود أطراف إقليمية كـمصر، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى، من شأنها تعزيز المسار الفلسطيني الديمقراطي.