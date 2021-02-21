صحيفة: باكستان تتلقي 5.6 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية مارس

ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تتلقى باكستان 5.6 مليون جرعة أخرى من لقاح مضاد لفيروس "كورونا" بحلول نهاية مارس المقبل، وذلك على خلفية إرسال 504 آلاف و500 جرعة من اللقاح إلى الوحدات الفيدرالية.وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه حتى الآن لم يتم تطعيم سوى 72 ألفا و882 عامل رعاية صحية في الخطوط الأمامية، مشيرة إلى أن الحكومة قررت البدء في تسجيل اختصاصيي الصحة العامة أيضًا اعتبارًا من غد الاثنين.ووفقًا لبيانات المركز الوطني الباكستاني، فإن باكستان ستتلقى 5.6 مليون جرعة بنهاية مارس المقبل، ومن المتوقع أن تحصل باكستان على 2.8 مليون جرعة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، و2.8 مليون جرعة أخرى بحلول الأسبوع الثاني، وإجمالًا ستصل 17.1 مليون جرعة إلى باكستان بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.