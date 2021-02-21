وزيرة الصحة: بروتوكولات علاج «كورونا» المصرية نالت استحسان كل الأوساط العلمية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد الخاصة بمصر، والتي يتم تحديثها بصورة مستمرة، أثارت استحسان كل الأوساط العلمية.وأوضحت وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن رئيس اللجنة العلمية كان حريصًا على النشر العلمي من وقت لآخر طوال جائحة كورونا بكل ما حدث على أرض الواقع، مقدمة الشكر له على عطائه العلمي والطبي.