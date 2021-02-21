قوى عاملة الإسكندرية: تلقينا 174 شكوى جديدة خلال يناير

قال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية تلقت خلال شهر يناير الماضي 174 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 144 شكوى مرحلة من شهر ديسمبر، تم بحث 204 شكوى منها، وتبين أن 82 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 122 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 114 شكاوي تحت البحث والدراسة.أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 510 منشأة، وعمل 48 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 316 محضرًا، وبحث 159 شكوى عمالية، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 91 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ34 أجنبيًا، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ46 متدرب، بإجمالى 3 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، كما قامت باستخراج 1181 شهادة قياس مستوى مهارة، و1225 رخصة مزاولة حرفة.