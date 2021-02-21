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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لافتات «شكرًا للرئيس» تزين قرى «حياة كريمة» في الأقصر (صور)

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:11 م
لافتات شكرًا للرئيس
لافتات شكرًا للرئيس
هدى الأمير
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رفع أهالى قرية اصفون بمركز إسنا جنوبى الأقصر، لافتات شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإدراج القرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، معربين عن سعادتهم باختيار قريتهم ضمن المبادرة التي ستحقق العديد من المشروعات في كافة المجالات على أرض الواقع.

كان إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، قد عقد لقاء بقرية أصفون، بمشاركة المواطنين والعمد والمشايخ والشباب والسيدات، من أجل تعريفهم بمشروع تطوير 1500 قرية ضمن مشروع تطوير الريف المصرى. وتم مناقشة عدة متطلبات لقرى اصفون، ووابورات المطاعنة، والزنيقة، وتوماس 3، وتوابعهم والتى أكد رئيس المركز انه تم إعداد بيان بجميع الخدمات ومتطلبات لمجلس قروى أصفون وجميع قراها بالعزب والنجوع والتي تشمل إحلال وتجديد لشبكات المياه وانشاء مدارس وشبكات صرف صحي وغاز طبيعي وإنشاء وحدات بيطرية وشئون اجتماعية ووحدات زراعية ومجزر آلي وتطوير وإنشاء مراكز شباب ومكاتب بريد وشبكات كهرباء وإنارة ورصف طرق بجانب تأهيل وترميم عدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجا لتوفير سكن كريم.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسة وسيتم التنفيذ والعمل على ارض الواقع داخل 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهي (الشغب– الدير– الحلة– الكيمان– اصفون– النجوع– توماس– النمسا- كومير) تضم 27 قرية وتوابعهم.

ودعا نصير جميع المواطنين داخل مركز إسنا بالتعاون وتذليل العقبات بجانب اجهزة الدولة لخدمة قراهم، وانه تم تحديد متطلبات جميع قرى وعزب ونجوع مركز اسنا ولم يتم استبعاد أي قرية.

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