«المنفي» يؤكد أهمية التنسيق مع فلسطين لمواجهة التحديات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عمق العلاقات الأخوية الليبية الفلسطينية، وأهمية التنسيق الدائم المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والشعوب العربية، وتحديدا القضية الفلسطينية.وشدد المنفى خلال لقائه السفير الفلسطينى فى اليونان، وعميد السلك الدبلوماسي العربي مروان طوباسي، في العاصمة أثينا، اليوم الأحد، على أهمية دعم ومساندة القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة استمرار الاحتلال كجريمة يتوجب على المجتمع الدولي انهاؤها لتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول إلى حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.وأكد المنفى ضرورة نفاذ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، والسعي إلى تحقيق الاستقرار والامن والسلام بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.كما أعرب عن استعداد بلاده لدعم صمود وانتصار الشعب الفلسطيني على الاحتلال، وطلب نقل تحياته للرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.