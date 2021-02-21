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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 0.85 نقطة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:07 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 85ر0 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5690 نقطة بنسبة هبوط بلغت 01ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر162 مليون سهم تمت عبر 8365 صفقة نقدية بقيمة 9ر26 مليون دينار (نحو 7ر88 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر1 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4661 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر101 مليون سهم تمت عبر 4862 صفقة نقدية بقيمة 2ر8 مليون دينار (نحو 06ر27 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 54ر0 نقطة ليبلغ مستوى 46ر6212 نقطة بنسبة هبوط بلغت 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر60 مليون سهم تمت عبر 3503 صفقات بقيمة 6ر18 مليون دينار (نحو 3ر61 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر8 نقطة ليبلغ مستوى 50ر4836 نقطة بنسبة هبوط بلغت 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر71 مليون سهم تمت عبر 3048 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (معادن) و(أولى تكافل) و(صالحية) و(تمدين أ) أما شركات (زين) و(وطني) و(عقارات ك) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (الأنظمة) و(الراي) و(الرابط) و(مزايا) الأكثر انخفاضا.

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