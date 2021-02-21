شاهد.. تفاصيل وكواليس لأول مرة في ذكرى رحيل الفنان محمد رضا

كشف أحمد رضا، نجل الفنان الراحل محمد رضا، تفاصيل وكواليس تذاع لأول مرة في ذكرى وفاة والده، اليوم الأحد.أكد رضا في مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن موهبة والده كانت متأصلة فيه منذ صغره، حيث إن هذا ما جعل موهبته تفرض نفسها أمام الجمهور حتى أصبح له كاريزما مميزة في عالم الفن.تابع أحمد رضا أن والده لن يتكرر ولن يستطيع أحد أن يفعل ما كان يفعله، مشددًا على أن الصدق فى العمل وتأديته بإتقان سر من أسرار نجاح محمد رضا ولهذا لن يتكرر.كشف أن والده محمد رضا طوال مشواره الفني لم يلتفت إلى مساحة الدور المعروض عليه أو لترتيب اسمه على الشاشة بين النجوم، كما أنه لم يفكر فى المال نهائيًا لأنه كان متأكدًا أن الدور الخاص به عبارة عن إضافة كبيرة للعمل مهما كان صغيرًا أو ثانويًا، وذلك لأنه كان لديه موهبة حقيقية موجودة وتفرض نفسها، وهو ما جعله يتمسك بالفن.كما عرض البرنامج صورًا حصرية تعرض لأول مرة للفنان محمد رضا.