بينهم 19 من ذوي القدرات.. تعيين 4652 شابًا بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 4652 شابًا، منهم 19 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7 آلاف و972 راغب عمل منهم 29 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 239 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 463 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 417 محضرًا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ130 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.