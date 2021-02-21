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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معرض «ايديكس 2021» يسلط الضوء على أهم التقنيات الدفاعية في العالم

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:06 م
معرض ايديكس 2021
معرض ايديكس 2021
وكالات
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يسلط المعرض المتخصص في المنتجات الدفاعية (ايديكس 2021) الذي انطلق اليوم الاحد، الضوء على أهم التقنيات الحديثة التي تنتجها المصانع العسكرية حول العالم وهو اكبر معرض من نوعه في منطقة الخليج العربي.

ويستعرض (ايديكس 2021) أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة بجانب التركيز على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدول المشاركة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

ويشارك في المعرض حوالي 900 شركة متخصصة في المنتجات العسكرية والدفاعية الجوية والبرية والبحرية قادمة من عدة دول أهمها الولايات المتحده الامريكية وروسيا والصين.

ويشهد المعرض مشاركة عربية متمثلة بالسعودية ومصر اللتين تستعرضان أهم قدراتهما الدفاعية والعسكرية أمام المختصين والزوار.

وتتيح الدورة الحالية للمشاركين والزوار فرصة التعرف عن قرب على المعدات العسكرية المبتكرة التي تساهم في حفظ السلام العالمي إضافة الى عقد صفقات عسكرية كبرى بين الشركات وممثلي الدول المشاركة في المعرض.

وبحسب اللجنة المنظمة للمعرض فانه منذ انطلاقته عام 1993 حتى 2019 تم خلاله إبرام صفقات عسكرية تجاوزت 47 مليار دولار أمريكي ما يجعله أحد أهم المعارض الدفاعية في العالم والمنطقة.

ويتزامن انطلاق معرض الدفاع (ايديكس 2021) مع اليوبيل الذهبي لاستقلال الإمارات حيث تستعرض وزارة الدفاع الاماراتية خلال المعرض التطور المستمر الذي تشهده في مجال الدفاع والتطوير العسكري على مدى نصف قرن.

ويستمر المعرض حتى 25 فبراير الحالي مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حيث يتوجب على جميع المشاركين والزوار اظهار نتيجة فحص سلبية للفيروس قبل الدخول للمعرض.

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