رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الظروف المناخية تجبر السلطات الأمريكية على إغلاق أكثر من 12 قاعدة تابعة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:05 م
السلطات الأمريكية
السلطات الأمريكية
ا ش ا
طباعة
اضطرت القوات العسكرية الأمريكية إلى إغلاق أكثر من 12 قاعدة تابعة لها تمتد من محمية (فورت دروم) العسكرية في نيويورك إلى قاعدة (فورت هود) في تكساس؛ إثر تعرض مساحات شاسعة من البلاد لدرجات حرارة متجمدة وظروف مناخية خطيرة.

وبينما عانى الأمريكيون من انقطاع الكهرباء والمياه أيضًا في الأجزاء الجنوبية من الولايات المتحدة، ظلت قاعدة (دايس) الجوية في غرب تكساس بدون مياه، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في منشأة معالجة المياه في أبيلين.

وفي بيان نقلته دورية (ستارز آند سترايبس) التي يصدرها الجيش الأمريكي طلب الكولونيل خوسيه إي. سومانجيل، قائد جناح القنابل السابع بالقاعدة، من العاملين والعائلات عدم استخدام الماء إلا للضرورة القصوى مثل الشرب أو الطعام وتجنب الاستخدامات الأخرى المهدرة للمياه مثل الاستحمام، موضحًا أنهم يبذلون قصارى جهدهم لحل المشكلات الناجمة عن الطقس البارد.

وأفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بأنه تم تأجيل أو إغلاق العمليات غير الضرورية لما لا يقل عن 15 قاعدة عسكرية، حيث أثر الطقس المتجمد والثلوج والجليد على الحياة العادية لأكثر من 150 مليون أمريكي، وضربت العاصفة الشتوية الهائلة السهول في جنوب غرب ووسط غرب ووسط البلاد قبل أن تنتقل إلى أعماق الجنوب ونيو إنجلاند، حاملة ثلوجًا كثيفة وأمطارًا متجمدة، بعدما بدأت درجات الحرارة في الانخفاض خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مما تسبب في مشاكل كبيرة لشبكات الكهرباء والطرق.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الانقطاع الحاد في التيار الكهربائي في ولاية تكساس خلف أكثر من 4 ملايين منزل وشركة بدون كهرباء، وأدى إلى عيش السكان في درجات حرارة شديدة شبه متجمدة بدون كهرباء لأكثر من 24 ساعة.

وقالت جولي فريدريك المتحدثة باسم قاعدة ريدستون آرسنال إن الأولوية حاليًا لضمان سلامة وأمن العاملين في القاعدة حتى تتحسن الأوضاع، مع اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإعادة الموظفين إلى المنشأة.

وحسبما أوضحت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، تتحرك العاصفة شرقًا، لكن من المتوقع أن تتسبب عاصفة الأخرى في تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة عبر الجنوب، على أن تبدأ الأوضاع في التحسن قليلًا يوم الخميس القادم.

موضوعات متعلقة

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

خبير فرنسي يدعو للحد من حركة تنقل المواطنين منعا لانتشار العدوى

الظروف المناخية تجبر السلطات الأمريكية على إغلاق أكثر من 12 قاعدة تابعة

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل

«متجذر في الجسد» كتاب جديد يرصد المفردات المشتقة عن جسم الإنسان

عواض: قوافل لقصور الثقافة في قرى «حياة كريمة» بعد تطويرها