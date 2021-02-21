«الرئاسي الليبي» يؤكد أهمية التنسيق مع فلسطين لمواجهة التحديات

أكد رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا محمد المنفي عمق العلاقات الأخوية الليبية الفلسطينية، وأهمية التنسيق الدائم المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وشعوبنا العربية، وتحديدا منها القضية الفلسطينية.وأكد خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى اليونان، وعميد السلك الدبلوماسي العربي مروان طوباسي، في العاصمة أثينا، اليوم الأحد، أهمية دعم ومساندة القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة استمرار الاحتلال الكولونيالي "كجريمة" يتوجب على المجتمع الدولي انهاؤها لتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول إلى حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.كما شدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذي تم انتخابه مؤخرا على ضرورة نفاذ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، والسعي الى تحقيق الاستقرار والامن والسلام بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.وأعرب المنفي عن استعداد بلاده لدعم صمود وانتصار الشعب الفلسطيني على الاحتلال، وطلب نقل تحياته للرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني.بدوره، نقل له السفير طوباسي تهاني الرئيس والقيادة الفلسطينية والتمنيات له بالتوفيق في أداء مهامه، وللشعب الليبي الشقيق بالوحدة والاستقرار والتقدم.