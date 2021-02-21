برلمانية: التنمية في سيناء أكبر رد على شائعات الإرهاب

أشادت النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، بالمشروعات التنموية والتى تقوم بتنفيذها الدولة بشمال سيناء فى كافة المجالات، من بنية تحتية ومشروعات الإسكان الاجتماعى والصحة وغيرها.وقالت عضو مجلس النواب، إن اتجاة الدولة للتنمية فى سيناء خطوة هامة جدا، لأن هذه التنمية ستعود بالنفع على المواطن السيناوى، وستقضى على البطالة.وأكدت السواركة فى تصريح لـ" الدستور"، أن ما يحدث فى سيناء من تنمية أكبر رد على الشائعات والأكاذيب التى تروجها القنوات الإرهابية وداعميها، بأن الدولة لم تعمر سيناء وتقوم بتهجير اهلها، مؤكدة ان التنمية الشاملة فى سيناء تكذب كل هذه الشائعات.وأشارت عضو مجلس النواب، أن التنمية التى تقوم بها الدولة فى سيناء ستعمل على جذب السكان إليها من محافظات الدلتا، مشيرة إلى أن هناك مشروعات استثمارية كبري تتم على أرض سيناء، من موانى مثل ميناء الشيخ زويد وميناء العريش، وغيرها، كل هذه المشروعات بتخلق فرص عمل للشباب.وأوضحت السواركة، إلى أن تعمير سيناء خطوة مهمة قامت بها الدولة فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن سيناء بوابة مصر الشرقية وتعتبر صمام الأمان لمصر.