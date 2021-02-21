محافظ المنوفية يلتقي رؤساء أحياء شبين الكوم ويشدد على النظافة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم ونوابهم في مكتبه، لمتابعة آخر التطورات في عدد من الملفات الحالية واستعرض المحافظ بعض الجهود المبذولة في كافة القطاعات وتطورات سير الاعمال بعدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بنطاق الأحياء.وشدد علي ضرورة تكثيف الجهود في أعمال النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة ومنع أي أشكال للمخالفات وتراكمات القمامة التي تضر بالشكل العام، كما أكد علي ضرورة التواجد الميداني بالشارع ومتابعة أعمال الرصف والتطوير التي تتم بنطاق الاحياء والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنجاز المهام، مضيفا أن أحياء غرب وشرق شبين الكوم تشهد طفرة في التطوير من حيث رصف الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية وكذا تطوير العزبة الغربية ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق الغير مخططة.كما أكد محافظ المنوفية علي ضرورة تحسين مستوي الأداء والنهوض بمنظومة العمل والاستماع لشكاوي المواطنين ووضع الحلول المتاحة لتقديم خدمات جيدة للمواطنين.