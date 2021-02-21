وزيرة الصحة: انعقاد لجنة «علمية كورونا» بشكل دائم

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمر صحفي للإعلان عن مستجدات أوضاع فيروس كورونا.وأوضحت زايد خلال المؤتمر أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور حسام حسني كانت ومازالت منعقدة بشكل دائم، ولهم كاف الشكر بالنيابة عن مصر لما بذلوه من علم وكفاءة إكلينيكية كبيرة أثرت في حياة المصريين وصحتهم بشكل إيجابي جدا.وأشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بأداء الدكتور حسام حسني خلال جائحة كورونا، معلنة عن الاستفادة من العطاء الطبي والعلمي له الفترة المقبلة، وليس فقط بمرض كورونا، ولكن مؤسسات العمل الإكلينيكي التي أسسها الدكتور حسام حسني كانت لافتة للنظر الفترة الماضية، ومن هذا المنطلق سيساعد الدكتور حسام الفترة المقبلة بمتابعة كافة التخصصات الطبية التي تقدم للمواطن المصري بالهيئات التابعة لوزارة الصحة.