تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار 4 شرفات بعقار قديم بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من 4 شرفات بعقار قديم مكون من 4 طوابق بعزبة البحر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغا بسقوط أجزاء خرسانية من شرفات عقار بشارع 8 في عزبة البحر بدائرة القسم.علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ومسئولي إدارات الإزالة والأزمات والكهرباء إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار، بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق علوية، وانهيار أجزاء من 4 شرفات بكامل طوابق العقار بسبب موجة الطقس السيئ والامطار، دون حدوث إصابات.تم وضع حواجز خشبية حول العقار، وإزالة الأجزاء العالقة من الشرفات، وذلك حفاظا على حياة المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.