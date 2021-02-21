ضبط مالك محل قطع غيار سيارات للاتجار في العملة بالدقهلية

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وله معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء متخذًا من محل قطع غيار السيارات الخاص به والكائن بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مقرًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة، وضبط بحوزته (مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، وهاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه محمل عليه تطبيق "الواتس آب" وبه العديد من المحادثات ورسائل بينه وبين عملائه الدالة على نشاطه غير المشروع )، بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.