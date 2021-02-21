«متجذر في الجسد» كتاب جديد يرصد المفردات المشتقة عن جسم الإنسان

صدر حديثا عن الجامعة الأمريكية كتاب "متجذر في الجسد" للكاتبة ليزا وايت، يعتبر الكتاب أننا "جميعًا متزوجون من أجسادنا". ونتيجة لذلك، فإن للجسد هو حضور قوي في الفكر والكلام، والكتاب يعتبر أن المتحدثون باللغة العربية يستخدمون رزمًا من المفردات المشتقة من الجسم، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لفهم أعمق وأكثر دقة للصرف العربي.تقول ليزا وايت في كتابها إن اللغة العربية من الناحية الهيكلية، هي لغة مبنية على جذور مجردة، وهي عبارة عن سلاسل قصيرة من الحروف الساكنة المفردة التي يتم تعديلها بشكل منهجي لإنتاج مفردات فعلية. ويعد تعلم التعرف على هذه الجذور ومعالجتها مهارة لا تقدر بثمن، خاصة للمتعلمين البالغين من غير الناطقين بها، لأنها تخفف عبء الحفظ بشكل كبير.تستخدم ليزا وايت في كتابها مقالات مبهجة بجانب رسوم توضيحية هزلية لدعوة القراء لاستكشاف مورفولوجيا التوقيع باللغة العربية، أثناء استخدامهم مفردات في حياتهم اليومية مشتقة من 120 جزء من جسد الإنسان، وكيف يجري استخدام أجزاء الجسد في اللغة ومجازاتها.يستلهم الكتاب أيضا استشهادات من التاريخ الثقافي الغني للغة العربية لتسليط الضوء على الدور الحيوي للجسم في اللغة. سيكون هذا الكتاب مرجعًا مهمًا، ليس فقط لمتعلمي اللغة العربية المتقدمين ولكن لعلماء اللغة والبلاغين وفلاسفة اللغة.