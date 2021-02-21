الإمارات تسجل 2250 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 2250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 197701 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 370425 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 17 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1125 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3684 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 359697 حالة.