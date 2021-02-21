«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة المصرية سوف تتسلم جرعة كبيرة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة سوف تحصل على ملايين الجرعات لإعطاء الفرصة لمزيد من اللقاحات لكل المواطنين الأسبوع المقبل.وأضافت وزيرة الصحة- خلال مؤتمر صحفي- أن اللجنة العلمية التي تتابع اللقاحات تعمل بدقة لمتابعة الفاعلية، وهي لجنة علمية تضم العديد من الجهات التي تعمل على تحديد أولويات اللقاحات.وتابعت أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد استقرارا للأسبوع الثالث على التوالي، مشيرة إلى إعطاء اللقاحات للأطقم الطبية العاملة في وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والجامعات الذين يواجهون جائحة كورونا.واستطردت: "العمل مستمر لتوفير اللقاحات لباقي الأطقم الطبية في جميع ربوع مصر حتى القطاع الخاص"، مشددة على أن مصر سوف تتسلم شحنة كبيرة من اللقاحات، وسوف يتم فتح التسجيل أمام المواطنين من الأسبوع المقبل.