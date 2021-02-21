عبر 17 شيكا.. ضبط موظف بجمعية خيرية استغل موقعة الوظيفي للاختلاس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط متهم، باستغلال موقعه الوظيفي بإحدى الجمعيات الخيرية، واختلاس أموال الجمعية.أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، قيام موظف بإحدى الجمعيات بمحافظة قنا، مقيم بدائرة قسم شرطة قنا، له معلومات جنائية، أنه في غضون الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 باستغلال موقعه الوظيفي بالجمعية، كونه المنوط به إصدار الشيكات البنكية من حساب الجمعية بأحد البنوك بقنا وأصدر 17 شيكا بقيمة مالية محددة والاستيلاء عليها لنفسه، مما أضر بأموال جهة عمله بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها، وتأكد ذلك بتقرير لجنة من الجهات المعنية كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.