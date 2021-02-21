«القوى العاملة» تسلم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ



وأضاف أن المبادرة تشمل صيادي البحر وبحيرة البرلس ونهر النيل بالإضافة إلى أن دعم العمالة غير المنتظمة للفئات التي تعاني من عدم انتظام العمل.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة من أبناء محافظة كفر الشيخ.وأكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة والصيادين وأنه اتفق مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على حل كل المشكلات الخاصة بالصيادين في كل القطاعات.وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن صيادي المحافظة محور اهتمام رئاسي والدولة تولي قطاع الصيد اهتماماً كبيراً والمبادرة الحالية تشمل 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة؟