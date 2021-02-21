قطر تسجل 495 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 415 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و44 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 160426 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10740 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1500261 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 9950 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 256 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 480 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 150220حالة.