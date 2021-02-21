«روس أتوم»: محطة الضبعة ستحول مطروح للأفضل

قال ألكسندر فرونكوف، مدير عام مؤسسة روس أتوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مدينة الضبعة ومحافظة مطروح ستشهد تحولًا كبيرًا على مستوى الصناعة والزراعة بفضل الطاقة النووية وتصبح بصورة أفضل.وأوضح «فرونكوف»، خلال كلمته على هامش افتتاح مهرجان العلوم الأول، أن الطاقة النووية آمنة تمامًا ولا تسبب أى تلوث للبيئة مثل مصادر الطاقة التقليدية، وأن إدخال تكنولوجيا جديدة يرفع المستوى المعيشي للبلاد، خاصة أن الطاقة النووية تضمن تطوير التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعة والزراعة والطب.وأشار إلى أنه في القريب سيتم إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء، وستكون مصدرا للطاقة النظيفة والمستدامة.