مصرع شخص في تصادم سيارتين بالبحيرة

لقي شخص بالعقد الخامس من العمر مصرعه، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي و"كونتر" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه إسكندرية الكيلو 100 بمحافظة البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مستشفى النوبارية المركزي، يفيد بوصول جثة هامدة بصحبة الإسعاف؛ نتيجة وقوع حادث تصادم سياره ملاكي وسياره كونتر بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه إسكندرية الكيلو 100 بمحافظة البحيرة.وعلى الفور انتقل المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث مركز شرطة النوبارية، وبالفحص تبين وفاة "حسان عبد الواحد حسان" 53 سنة إسكندرية وصول الحالة جثة هامدة إلى ثلاجة حفظ الموت تحت تصرف النيابة بمستشفى غرب النوبارية المركزي.وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.