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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا: وصول اللقاح يبشر بفجر جديد في المعركة ضد كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:51 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال مدير عام الصحة في ماليزيا، نور هشام عبد الله، إن وصول لقاح فايزبيونتك إلى ماليزيا اليوم يبشر ببزوغ فجر جديد في معركة البلاد ضد فيروس كورونا، حيث إنه يوفر الأمل في أن يتحد الناس مرة أخرى في محاولة لإنهاء الوباء.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية الوطنية "برناما" أن نور هشام وصف وصول اللقاح إلى مطار كوالالمبور الدولي بأنه مناسبة تاريخية. وقال في منشور له على فيسبوك: "إنه فجر جديد، وحدود جديدة، وجبهة قتال مختلفة، واستراتيجية إضافية لمكافحة الفيروس، مما يعطي بصيص أمل في رؤية الضوء في نهاية النفق".

وقال خيري جمال الدين، الوزير المنسق لبرنامج التطعيم، إن رئيس الوزراء محي الدين ياسين ونور هشام سيكونان من بين أوائل الذين يتلقون اللقاح عندما يتم إطلاق البرنامج الوطني للتحصين ضد كوفيد19- يوم الأربعاء قبل الموعد المحدد.

ومنذ تسجيل أول إصابة بكورونا في ماليزيا في 25 يناير 2020، تم تسجيل إجمالي 1051 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس حتى يوم أمس السبت وإجمالي 280 ألفا و272 حالة إصابة. وتعافى حتى الآن 244 ألفا و753 شخصا من المرض.

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