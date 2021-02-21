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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طاقة النواب: مصر تسير بخطى ثابتة على الخريطة العالمية للتنقيب عن الذهب

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:49 ص
النائب حسام الدين
النائب حسام الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب حسام الدين عوض الله صالح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تسير ولأول مرة فى تاريخ الثروة التعدينية بخطى ثابتة على الخريطة العالمية للتنقيب على الذهب بعد نجاح مصر ولأول مرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والاتجاه الى التصدير إضافة إلى تعهد الحكومة أمام البرلمان بتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية مع حلول عام 2023 متوقعًا ان تكون مصر واحدة من أهم الدول فى مجال إنتاج الذهب.

وقال " صالح " فى بيان له أصدره اليوم، إن عملية طرح المزايدة العالمية للذهب وإعلان النتائج ومن ثم توقيع عقود التنقيب ترجمة جاء فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعدينى وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار التعديني وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى للتنقيب عن الذهب وجذب شركات التعدين العالمية والمصرية.

وأشاد النائب حسام الدين عوض الله صالح بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى أكد فيها أن النجاح الذى حققته تلك المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله أعطت دفعات قوية للاستمرار فى تطوير قطاع التعدين المصرى وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التى يتم العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومى فى ظل الزخم والدعم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه وفيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بعمليات التنقيب عن الذهب.

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