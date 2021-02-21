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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دينا إسماعيل تثمن تخصيص «الزملوط» 200 فدان لكل جامعة بالوادي الجديد

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:47 ص
الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد إسماعيل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بتخصيص اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساحة 200 فدان لكل جامعة لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي وذلك لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

وطالبت إسماعيل، في بيان لها اليوم، جميع رؤساء الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية اتخاذ الخطوات التنفيذية للاستفادة من هذه الأراضي بزراعتها بأسلوب علمي لتنمية موارد الجامعات، مؤكدة اأن الجامعات المصرية لديها القدرة على تطبيق أفضل الأساليب التكنولوجية الزراعية للاستفادة من هذه الأراضي في زراعة مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية واستنباط سلالات ذات إنتاجية كبيرة تدعم بها المزارع المصري.

كما طالبت إسماعيل من مختلف المحافظين خاصة داخل المحافظات الحدودية والتى لها ظهير صحراوى من الأراضى الشاسعة الصالحة للزراعة وفى مقدمتها سيناء ومطروح تطبيق نفس فكرة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لتخصيص أراضى لمختلف الجامعات المصرية لزراعتها والاستفادة منها فى تدريب طلاب الجامعات المصرية على تطبيق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى زراعة مختلف المحاصيل الزراعية، معربة عن ثقتها التامة فى قدرة الجامعات المصرية خاصة من خلال كليات الزراعة والعلوم والطب البيطرى والثروة السمكية فى تحقيق أفضل استفادة من مثل هذه الأفكار غير التقليدية.

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