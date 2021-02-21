لائحة «الشيوخ» تقر مكافأة 5 آلاف جنيه شهريا لعضو المجلس

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الأعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.وفيما يتعلق بمكافأت أعضاء مجلس الشيوخ، نصت المادة 284 على الآتي:" يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور، كما يتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير".