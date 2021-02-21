الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار واليورو يرتفع

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 302ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 366ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 423ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 337ر0 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 003ر0 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.