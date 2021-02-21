قتيل ومصابون في انفجار استهدف سيارة بأفغانستان

أفاد مسؤولون محليون في أفغانستان، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجروح؛ إثر وقوع انفجار استهدف سيارة في إقليم "هلمند" جنوبي البلاد.ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن المسؤولين الذين لم تسمهم فولهم: إن الانفجار وقع في حوالي الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي) في مدينة "لشكر كاه" عاصمة الإقليم، مشيرين إلى وجود مدنيين بين المصابين.ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.