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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

2.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد يناير الماضي

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:43 ص
محمد معيط
محمد معيط
راندا التوني
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استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وتطبيق الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، قامت بالإفراج عن مشمول 7 آلاف و961 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يناير 2021، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج».

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 436 مليونًا و419ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و503 ملايين و195 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر يناير الماضي، بتصدير مشمول 546 بيانًا جمركيًا بقيمة إجمالية بلغت 709 ملايين و496 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 4 ملايين و488 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير الماضي، بلغت نحو 2 مليار و938 مليونًا و887 ألف جنيه

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