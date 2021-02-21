رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل زيارة وزير البترول إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:41 ص
وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم
طباعة
قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن زيارة وزير البترول المصري المهندس طارق الملا اليوم للأراضي الفلسطينية وإسرائيل؛ تأتي بهدف دعم وتعزيز دور مصر الريادي فى منطقة الشرق الأوسط فى مشروعات وانتاج الغاز الطبيعي، باعتبارها من أكبر الدول المنتجة للغاز في المنطقة، وتمتلك إمكانيات وثروات طبيعية غير عادية.

وأوضح «الجبلاوي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الزيارة تشمل أيضًا العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط، وما يمثله المنتدي للدول الأعضاء من أهمية كبرى لكافة الدولة خاصة بعد تحويله إلى منظمة حكومية مقرها القاهرة لتبدأ مصر تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

كما تعمل مصر للاستفادة من إمكانات الغاز الطبيعي، كمحفز للسلام فى المنطقة خاصة أن المنتدى يضم 7 دول «مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا»، بالإضافة إلى طلب فرنسا الانضمام لعضوية المنتدى، الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب.

وفي يناير 2019 أُعلن تأسيس «منتدى غاز شرق المتوسط» (EMGF) ومقره القاهرة. وشاركت في تأسيسه مصر واليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل.

وفى سبتمبر 2020 شهد تكليل لدور مصر الريادي في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوقيع على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة، ما يعد إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط، الذي جاء بمبادرة مصرية، دعت لها مصر عام 2018.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

خبير فرنسي يدعو للحد من حركة تنقل المواطنين منعا لانتشار العدوى

الظروف المناخية تجبر السلطات الأمريكية على إغلاق أكثر من 12 قاعدة تابعة

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل

«متجذر في الجسد» كتاب جديد يرصد المفردات المشتقة عن جسم الإنسان

عواض: قوافل لقصور الثقافة في قرى «حياة كريمة» بعد تطويرها