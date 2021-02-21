تفاصيل زيارة وزير البترول إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن زيارة وزير البترول المصري المهندس طارق الملا اليوم للأراضي الفلسطينية وإسرائيل؛ تأتي بهدف دعم وتعزيز دور مصر الريادي فى منطقة الشرق الأوسط فى مشروعات وانتاج الغاز الطبيعي، باعتبارها من أكبر الدول المنتجة للغاز في المنطقة، وتمتلك إمكانيات وثروات طبيعية غير عادية.وأوضح «الجبلاوي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الزيارة تشمل أيضًا العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط، وما يمثله المنتدي للدول الأعضاء من أهمية كبرى لكافة الدولة خاصة بعد تحويله إلى منظمة حكومية مقرها القاهرة لتبدأ مصر تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.كما تعمل مصر للاستفادة من إمكانات الغاز الطبيعي، كمحفز للسلام فى المنطقة خاصة أن المنتدى يضم 7 دول «مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا»، بالإضافة إلى طلب فرنسا الانضمام لعضوية المنتدى، الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب.وفي يناير 2019 أُعلن تأسيس «منتدى غاز شرق المتوسط» (EMGF) ومقره القاهرة. وشاركت في تأسيسه مصر واليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل.وفى سبتمبر 2020 شهد تكليل لدور مصر الريادي في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوقيع على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة، ما يعد إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط، الذي جاء بمبادرة مصرية، دعت لها مصر عام 2018.