ضبط 56 قضية تموينية متنوعة بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، ضبط 56 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط "صديق ج ص م" 32 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "400" علبة سجائر، و"70" كيلو جرام كبدة، و"270" عبوة سائل أبيض اللون و"رومي ش ش إ" 28 سنة صاحب محل بقالة – ويقيم دائرة مركز دار السلام لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي - وتم ضبط "80" علبة سجائر و"إسماعيل ج ش أ" 30 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز دار السلام لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط "35" علبة سجائر.وتم ضبط "9" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"6" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"5" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"6" قضايا عدم نظافة أواني العجين و"5" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و"6" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و"4" قضايا غلق المحبز أثناء مواعيد العمل و"4" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و"5" قضايا إدارة منشأة دون ترخيص، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.