رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل أكبر سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:39 ص
ميناء جدة الإسلامي
ميناء جدة الإسلامي
وكالات
طباعة
استقبلت المملكة السعودية، ممثلًا بميناء جدة الإسلامي، أول وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بشكل كامل على الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة بنظام (LNG)، وذلك في زيارتها الأولى للمملكة ولميناء جدة الإسلامي الذي يتميز بقدرته العالية على استقبال أكبر سفن العالم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة 23 ألف حاوية قياسية، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترا، التي تم اكتمال بناؤها ودخولها الخدمة في شهر سبتمبر لعام 2020 التابعة للخط الملاحي الفرنسي (CMA CGM) رابع أكبر خط ملاحي في العالم.

ويأتي هذا الحدث الرائد استمرارًا للشراكة الإستراتيجية التي عقدتها "موانئ" مع الشركة الرائدة في مجال النقل البحري العالمي (CMA CGM)، بدعم المنظومة اللوجستية السعودية ومتابعة من وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية، تماشيًا مع خططها وأهدافها الاستراتيجية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن رسو هذه السفينة العملاقة بميناء جدة الإسلامي يعد حدثًا بارزًا في تاريخ النقل البحري العالمي، ومؤشرًا على مكانة وجاذبية الموانئ السعودية بشكل عام وميناء جدة الإسلامي بشكل خاص، وذلك في ظل الإمكانات والقدرات التنافسية التي يمتلكها، عبر الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي بوصفه محور ربط للقارات العالم الثلاث ومركز جذب عالمي للتجارة البحرية العالمية على ساحل البحر الأحمر.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر الذي يعد حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث، وميناءً محوريًا أساسيًا على المستويين الإقليمي والدولي، ومساهمًا مباشرًا في تعزيز مكانة المملكة كموقعٍ رائد للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي.

ويناول الميناء 70% من البضائع الصادرة والواردة عبر الموانئ السعودية، فيما يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر ويقع على الشريان التجاري البحري الذي يربط الشرق الأقصى، وأوروبا، ودول القرن الأفريقي عبر 62 رصيفًا مزودًا بأحدث التجهيزات والتقنيات وفقًا للمواصفات الدولية، بطاقة استيعابية تبلغ 130 مليون طن.

موضوعات متعلقة

تغيب رانيا يوسف عن جلسة محاكمتها بسبب الفعل الفاضح

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

خبير فرنسي يدعو للحد من حركة تنقل المواطنين منعا لانتشار العدوى

الظروف المناخية تجبر السلطات الأمريكية على إغلاق أكثر من 12 قاعدة تابعة

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل

«متجذر في الجسد» كتاب جديد يرصد المفردات المشتقة عن جسم الإنسان

عواض: قوافل لقصور الثقافة في قرى «حياة كريمة» بعد تطويرها