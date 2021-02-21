في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن الحركة العلمية والبحثية بالجامعة لم تتوقف طوال فترة كورونا، وحرص إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانيتها لاستكمال ولاستمرار الإنتاج العلمي والبحثي لباحثيها وأعضاء هيئة التدريس بها.حيث وافق مجلس الجامعة على منح 392 درجة ماجستير، و188 درجة دكتوراه بمختلف كليات الجامعة، وذلك فى الفترة من 182020 وحتى 3112021، لافتًا أن مناقشة كافة الرسائل العلمية تم فى ضوء عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية وأهمها قصر الحضور على أقل عدد ممكن أو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن درجات الماجستير الممنوحة شملت فى كلية الطب 120 درجة، و49 فى التمريض، و31 فى الهندسة، و31 فى كلية التربية، و25 فى التربية الرياضية، و 24 فى الخدمة الاجتماعية، و22 فى الآداب، و21 فى الزراعة، و16 فى كلية الطب البيطري، و13 فى العلوم، و12 فى التربية النوعية، و11 فى الصيدلة، و6 فى كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية،5 فى كلية التجارة، و4فى الحاسبات، و2 فى كلية التربية للطفولة المبكرة.أما درجات الدكتوراه الممنوحة فى كلية الطب شملت 47 درجة، وو23 فى الآداب، و22 فى الحقوق، و13 فى الطب البيطري، و11 فى الزراعة، و11 فى الصيدلة، و10 فى العلوم و9 فى التربية الرياضية، و9 فى معهد جنوب مصر للأورام، و8 فى الخدمة الاجتماعية، و7 فى التربية، و7 فى الهندسة، و5 فى التربية النوعية، ودرجتين فى كلية التجارة، درجة واحدة فى كلية صناعة السكر والصناعات التكاملية.