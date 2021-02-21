«مطروح»: فتح 4 منافذ بمراكز الشباب لصرف معاشات «تكافل وكرامة»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن فتح 4 منافذ بمراكز الشباب بنطاق المحافظة لصرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة بدءا من شهر مارس القادم.وأوضح أن سيتم ذلك بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والادارة العامة لبريد مطروح بهدف منع الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشار محافظ مطروح إلي إنه جارى تجهيز المنافذ لصرف المعاشات وهم مركز شباب مطروح ومركز شباب الهلال بحي الشروق ومركز شباب الضبعة ومركز شباب سيوة.وأكد علي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ، وذلك تيسيرا على المواطنين والحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.