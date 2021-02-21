139362 إجمالي إصابات كورونا في عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 139362 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1552 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 130653 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94 %.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 20 حالة ليرتفع إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 163 والمنومين في العناية المركزة 56 حالة.