مصرفي يكشف سر تراجع الدولار

كشف الخبير المصرفي طارق متولي، عن أن التراجع الاخير الذي شهده سعر الدولار أمام الجنيه يعد ضمن اليات العرض والطلب وفقا لألية تحرير سعر الصرف التي نعمل وفقا لها منذ نوفمبر 2016.ولفت «متولي»، في تصريحات له، إلى أن توافر الدولار في البنوك وحرص البنك المركزي على توفير الاحتياجات التمويلية من أهم الأسباب وراء تراجع سعر الدولار بالبنوك أمام الجنيه المصري.وسجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم، طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي، 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.