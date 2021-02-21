وزيرة التضامن تلتقي 23 جمعية مشاركة فى «حياة كريمة»

تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، اجتماعا مع 23 جمعية أهلية مشاركة فى مبادرة حياة كريمة لبحث تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المبادرة الرئاسية.وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة نفذت تدخلات خلال المرحلة الأولى في مبادرة "حياة كريمة" داخل ١٤٣ قرية، مشيرة إلى أن نسبة انجاز الوزارة في المرحلة الأولى بلغ ٩٦٪؜، وبلغت نسبة مساهمة الجمعيات في المرحلة الأولى ١٧٪؜، مشيرة إلى أن لائحة القانون الجديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى ينظم العمل مع الجمعيات بشكل أفضل من السابق.من جانبه أكد خالد عبد الفتاح مدير برنامج حياة كريمة، أنه يتم التعاون مع ٢٣ جمعية أهلية، موضحا أن الجمعيات شريكة فى التنفيذ، وأيضًا فى التمويل، وتسهم بنسبة من ١٥٪ إلى ٢٠٪ كنسبة تمويل، وهناك جمعيات أسهمت بنسبة ١٠٠٪، بمبالغ قاربت الـ٥ ملايين جنيه، كما أنها تعمل على توفير احتياجات القرى، وحصر الأسر المستحقة.