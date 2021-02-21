عواض: قوافل لقصور الثقافة في قرى «حياة كريمة» بعد تطويرها

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تنتظر إنهاء أعمال التطوير والتجهيز بالقرى التي شملتها مبادرة "حياة كريمة"، لإطلاق القوافل الثقافية لها، لرفع الموعي، ونشر المعرفة بين مواطنيها، والقضاء على الأفكار الظلامية بها.وأضاف عواض، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الهيئة تنفذ العديد من الأنشطة الفكرية في كافة محافظات مصر، والتي تضم 35 عرضًا مسرحيًا للطفل، للعمل على تعزيز القيم الإيجابية ومواجهة الأفكار السلبية بشكل عام.وأشار رئيس قصور الثقافة إلى أن الهيئة تواصل من ناحية أخرى تجهيز بعض المواقع الثقافية لافتتاحها قريبًا ومن بينها قصر ثقافة العريش الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة فيه، قصر تمى الأمديد في الدقهلية، وبيت ثقافة موط وسينما هبس، حيث أنه جاري إنهاء تقرير الحماية المدنية بهما.