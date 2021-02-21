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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تثني على تقديم الهند 200 ألف جرعة لقاح كورونا لقوات حفظ السلام

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:37 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أثنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، على تقديم الهند 200 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) كهدية لتطعيم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة لتعزيز برنامج (كوفاكس) التابع للأمم المتحدة من أجل ضمان الوصول العادل للقاحات للجميع.

ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا الهندية، اليوم الأحد، عن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله، خلال لقاء مع تي إس تيرومورتي، الممثل الدائم للهند لدى المنظمة: "لقد كانت الهند دائما رائدة في تقديم الدعم والاستجابة للأوبئة، ونقدر الجهود المبذولة لتعزيز برنامج الكوفاكس لضمان الوصول العادل للقاحات".

وأشاد جوتيريش بوزارة الشؤون الخارجية الهندية لتقديمها لقاح (كوفيد 19) لجميع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 95 ألف جندي في 12 مهمة حول العالم.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في وقت سابق، أن نيودلهي قدمت 229 ألفا و700 جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى العالم منذ الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة (تايمز أوف انديا).

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أنوراج سريفاستافا، إن الهند تخطط لتقديم جرعات لقاح إلى سلطنة عُمان ودول الجماعة الكاريبية ونيكاراجوا ودول جزر المحيط الهادئ، بالإضافة إلى تزويد إفريقيا بـ 10 ملايين جرعة لقاح و10 آلاف لموظفي الصحة التابعين للأمم المتحدة.

وكان وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار قد أصدر إعلانا بشأن الهدية الهندية في وقت سابق من الأسبوع الماضي في أثناء المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2532.

وقال "إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يعملون في ظروف صعبة وأن الهند مستمرة في التعاون تحت إطار برنامج (كوفاكس) الذي يحاول تأمين جرعات لقاح مناسبة للدول الفقيرة"، مضيفا أن "تخزين الجرعات الزائدة سوف يقوض جهودنا لتحقيق الأمن الصحي في العالم".

تجدر الإشارة إلى أن الهند أطلقت، في 16 من شهر يناير الماضي، حملة ضخمة للتطعيم ضد فيروس كورونا واستهدفت مرحلتها الأولى تحصين 30 مليون شخص، وقامت في اليوم الأول للحملة بحقن 207 آلاف و229 شخصا بمساعدة مئات الآلاف من العاملين الصحيين الذين جرى تدريبهم من قبل وكالات الأمم المتحدة.

كما دشنت الحكومة المركزية تطبيقا عبر الإنترنت لمراقبة عملية التطعيم بأكملها تحت اسم "كوين" CoWIN (Covid Vaccine Intelligence Work).

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