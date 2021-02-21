الإمارات تدعو إلى ضبط النفس في الصومال

أعربت الإمارات عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية مقديشو، نتيجة اللجوء للعنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في الصومال.وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف للتحلي بأعلى درجات ضبط النفس، لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل امن ومستقر يتسع للجميع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام.وأكدت الخارجية الإماراتية فى بيان لها، دعمها لكافة الجهود والمبادرات الدولية، لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد، داعية كافة الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.كما أعربت جامعة الدول العربية، فى وقت سابق من اليوم، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو.وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وتدعو كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.