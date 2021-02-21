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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسجل أول نظام فحص لتشخيص الإصابات بالسلالة البريطانية الجديدة

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:35 ص
الصحة الروسية
الصحة الروسية
ا ش ا
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أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل أول نظام فحص مختص بتشخيص الإصابات بالسلالة البريطانية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت رئيسة هيئة الرقابة الفيدرالية في مجال الرعاية الصحية ألا سامويلوفا في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد إن النظام الجديد يستطيع تشخيص طفرتين ملازمتين للسلالة البريطانية من فيروس ( SARS-CoV-2 ) بواسطة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وأشارت إلى أن نظام الفحص الجديد تم تطويره من قبل مركز "كولاكوف" للأبحاث بالتعاون مع شركة "تكنولوجيات الحمض النووي"، مؤكدة أنه أظهر الفعالية العالية خلال الاختبارات.. منوهة أن تطوير أول نظام روسي لتشخيص السلالة البريطانية وطرحه على السوق يعد نجاحا كبيرا للعلماء الروس.

واضطرت السلطات البريطانية في ديسمبر الماضي إلى إعادة تشكيل القيود الرامية للحد من تفشي فيروس "كورونا"، بعد رصد تفشي السلالة الجديدة في أجزاء من إنجلترا، منها العاصمة لندن، ثم انتقلت السلالة الجديدة التي تعد أكثر قدرة على التفشي منذ ذلك الحين إلى عشرات الدول.

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