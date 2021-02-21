كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من منظومة «الفاتورة الإلكترونية»

انطلقت الأسبوع الماضي، المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بمشاركة عدد 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.وكشفت وزارة المالية عن بدء المرحلة الثالثة في 30 يونيو 2021، مع اتخاذ وزارة المالية كل الاجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية، على أن يصبح الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية بدءا من أول يوليو 2021 شرط لتعامل الشركات مع الوزارات والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير بشكل لحظي، كما أن منظومة الفاتورة الالكترونية تعد أحد الخطوات الهامة التي تتخذها وزارة المالية نحو التحول الرقمي.ويشترط للتعامل ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني.ويمنح نظام الفاتورة الالكترونية للشركات عدة مميزات منها تعزيز مراكزهم الضريبية، وتسهيل اجراءات التسويات بين الشركات، وتحديث أسلوب الفواتير بين الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتقليل تكلفة التعامل، والاستغنا عن الفواتير الورقية، وتبسيط إجراءات فحص الشركات.