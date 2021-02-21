رئيس حي ثان طنطا: بدء العمل بالمرحلتين 3 و4 لتطوير الكورنيش

أكد الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا أنه جاري العمل بالمرحلتين الثالثة والرابعة لتطوير كورنيش ترعة القاصد بمدينة طنطا وذلك للانتهاء من إنشاء محور مروري جديد حول مدينة طنطا لأول مرة يساهم في اختصار الوقت والمسافات بين شوارع مدينة طنطا وذلك بطول ٨ كيلو متر بإجمالي تكلفة نحو ٧٠ مليون جنيه.وأضاف رئيس حي ثان طنطا انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال التطوير والتي امتدت إلى منطقة الاستاد بطنطا وخلال المرحله الثانيه تم الانتهاء منها من مزلقان الجميل وحتي شارع الاشرف يطول 1 كم بتكلفه 16 مليونوكشف انة بدأ العمل بالمرحلة الثالثه من شارع الاشرف وحتي كوبري قحافه بطول 2 كم مقسمه جزئين الخطه الاستثماريه 1 كم بتكلفه 15 مليون واكيلو متر ضمن تطوير العشوائيات بمنطقه قحافهوأشار إلى أن المرحلة الرابعة تبدأ من مزلقان الجميل بسكة المحله وحتي كوبري فاروق بطول 2كيلو 400 متر بتكلفه 70 مليون جنيه جاري العمل بهذه القطاعات الان.وأضاف رئيس حي ثان طنطا أن العمل قائم في المرحلتين الثالثة والرابعة علي قدم وساق وفور الانتهاء منهم نكون خلقنا محور بطول 8 كم تقريبا من كوبري فاروق بالجلاء الي كوبري الجامعه باول طربق محله منوف ومتنفس حضاري للمواطنين بمدينة طنطا ومحافظة الغربية.