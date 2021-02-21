معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

بدأ معرض مدينة اثاث دمياط، في تسويق منتجات المدينة دوليا، وتم تحميل مجموعة متنوعة من الأثاث من خلال معرض مدينة دمياط للأثاث لصالح أحد مستثمري جمهورية نيجيريا، تمهيدا لتصديره.وتعد مدينة الأثاث اكبر مدينة متخصصة في صناعات الأثاث في الشرق الأوسط، تضم 1348 مصنع أثاث، وإكسسوارات، ودهانات، ومصانع تكميلية، ومدرسة ثانوي مع دون بوسكو الإيطالية، ومركز تكنولوجيا إيطالي FTC، ومعرض أثاث.كما تضم المدينة 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، ومراكز خدمية، وخدمات حكومية، وبنوك، ومعهد تصميم، وتدريب الأيدي العاملة، ومخازن، ومسجد، ومستشفى، وفندق 3 نجوم، وفندق 4 نجوم، ومجمع تجاري وإداري، ومول تجاري، وهايبر ماركت، ومجمع سينمات، ومول أثاث، وجراج متعدد الطوابق وقاعة مؤتمرات.