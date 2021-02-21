رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:32 ص
مدينة اثاث دمياط
مدينة اثاث دمياط
حسام فهمي
طباعة
بدأ معرض مدينة اثاث دمياط، في تسويق منتجات المدينة دوليا، وتم تحميل مجموعة متنوعة من الأثاث من خلال معرض مدينة دمياط للأثاث لصالح أحد مستثمري جمهورية نيجيريا، تمهيدا لتصديره.

وتعد مدينة الأثاث اكبر مدينة متخصصة في صناعات الأثاث في الشرق الأوسط، تضم 1348 مصنع أثاث، وإكسسوارات، ودهانات، ومصانع تكميلية، ومدرسة ثانوي مع دون بوسكو الإيطالية، ومركز تكنولوجيا إيطالي FTC، ومعرض أثاث.


كما تضم المدينة 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، ومراكز خدمية، وخدمات حكومية، وبنوك، ومعهد تصميم، وتدريب الأيدي العاملة، ومخازن، ومسجد، ومستشفى، وفندق 3 نجوم، وفندق 4 نجوم، ومجمع تجاري وإداري، ومول تجاري، وهايبر ماركت، ومجمع سينمات، ومول أثاث، وجراج متعدد الطوابق وقاعة مؤتمرات.
مدينة اثاث دمياط
معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا
مدينة اثاث دمياط
معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

موضوعات متعلقة

تغيب رانيا يوسف عن جلسة محاكمتها بسبب الفعل الفاضح

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

خبير فرنسي يدعو للحد من حركة تنقل المواطنين منعا لانتشار العدوى

الظروف المناخية تجبر السلطات الأمريكية على إغلاق أكثر من 12 قاعدة تابعة

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل

«متجذر في الجسد» كتاب جديد يرصد المفردات المشتقة عن جسم الإنسان

عواض: قوافل لقصور الثقافة في قرى «حياة كريمة» بعد تطويرها