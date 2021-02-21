انطلاق أولى حلقات «هيتايا» لنيللي كريم و«المدفعجية» غدا

تنطلق غدا أولى حلقات الموسم الأول من "هيتايا" مع نيللي كريم والمدفعجية، والذي يتم عرضه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".و "هيتايا" مزيج بين عرض الواقع وبرنامج مزيكا، ويعد أول عمل ديجتال للفنانة نيللي كريم، يذاع على "يوتيوب"، وانتهت الفنانة من تصوير الموسم الأول من "هيتايا" الذي تقدمه مع المدفعجية، من إنتاج شركة "rhyme production"، التي انتجت عدد من البرامج التي حققت ناجح جماهيري مثل "فاميليا والفرنجة".يحمل البرنامج اسم" هيتايا" الذي يُعد التعريب المشتق من الكلمة الإنجليزية "Hits"، وتم الاستقرار على هذا الاسم باعتباره مصطلحا دارجا في الوسط الفني، ويطلق على الأعمال أو البرامج التي تلقى استحسانا لدى الجمهور والنقاد معًا، كما يتماشى عدد حلقات البرنامج التي تأتي عبر 4 حلقات للموسم الواحد مع طبيعة جمهور تلك المنصات، فيما سيثير نيللي والسكري الجدل كونهما اختارا، أن لا تزيد مدة الحلقة الواحدة عن 5 دقائق في ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ البرامج الغنائية.يعتمد البرنامج الذي تم الانتهاء من تصويره الأيام الماضية، على استضافة نجمين فقط طوال الموسم الواحد، لتظهر نيللي طوال الموسم الأول مع فريق "المدفعجية"، يتبعهم عدد من نجوم الغناء والفن على الساحة في مواسمه المقبلة.